Sokakta yürüyen hamile kadının başına köpek düştü

İtalya'da hayal gücünü zorlayacak olay gerçek oldu. Sokakta yürüyen hamile bir kadının başına 3. kattan bir köpek düştü. Hamile kadının kulağı kırılırken bebeğinin kalp atışlarının normal olduğu ve köpeğin de kısa süre içinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Sokakta yürüyen hamile kadının başına köpek düştü

Mynet'ten alınan habere göre, Ludovica Caprino isimli bir kadın annesiyle Roma'da sokakta yürüyüş yaptığı sırada üçüncü kat balkonundan düşen Rottweiler cinsi bir köpeğin üzerine düşmesiyle yaralandı. 27 yaşındaki Caprino hastaneye kaldırılırken hamile kadının kulağının kırıldığı ve kafa travması yaşadığı belirtildi. Fetüs üzerinde yapılan kontrollerde kalp atışlarının düzenli olduğu belirtildi.

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KEDİLERİ KOVALARKEN DÜŞTÜ

Polis, Cody adındaki evcil hayvanın, yukarıdaki dairede bulunan kedileri kovalarken düşmüş olabileceğine inanıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre köpek düştükten kısa süre bir sonra hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi Emilia Mikela Pawlak, La Republica'ya ifadesinde, "Nasıl olduğunu bilmiyorum, banyodaydım, Cody her zaman yanımdaydı. Olayın nasıl yaşandığına dair en ufak bir fikrim yok" dedi. Köpeğin sahibi Emilia Monika Pawlak'ın Caprino'yu hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

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İNSANLAR SALDIRI SANDI

Olay yerine yakın bir matbaada çalışan satış asistanı, İtalyan haber ajansı Adnkronos'a, köpek düştüğünde gürültülü bir patlama duyduğunu ve ateş edildiğini düşündüğünü belirterek, "Genel bir izdiham yaşandı, tezgahın arkasına çömelerek saklandık. Bunun bir saldırı olduğunu düşündük" dedi.

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