Sokak köpeklerinin saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldular. Kim durduracak bu terörü?

Ataşehir’de başıboş sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırdığı ve korkan vatandaşların araçların üzerine çıkarak saldırılardan kurtulduğu görüldü.

KAYNAK: İHA
Sokak köpeklerinin saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldular. Kim durduracak bu terörü?

Türkiye'den köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor.

Ataşehir’de başıboş sokak köpeklerinin farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdığı görüldü.

Korkuya neden olan köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

O anlar ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Aracının tavanı ezilen site sakini Özgür Saraç ise köpekleri düzenli olarak beslediğini, köpeklerin şüphelenmedikleri kimseye saldırmayacağını söyledi.

“ISIRMALARINA ŞAHİT OLMADIK”

Öte yandan Saraç, “Bir ayda 2 sefer köpeklerden korkan arkadaşlar arabamın üzerine çıktılar. Kimsenin aklına gelmez arabanın üzerine çıkmak ama arkadaşlar nasıl aklına getirdi biz de bilmiyoruz. Köpeklerimiz sakin sakin yatarlar, kolay kolay kimseye saldırmazlar. Biz, 8 senedir hayvanlarla birlikteyiz. Köpeklerin saldırdığı çok nadirdir, muhtemelen bir şey hissetmiştir. Saldırma demeyelim sadece havlarlar, ısırmalarına şahit olmadık” dedi.

Sokak köpekleri nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar ve ve ağır yaralanan birçok kişi bulunuyor. Sokak köpeklerinin başıboş dolaşması aileleri de endişe sürüklüyor.

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