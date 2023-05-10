Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde, Orhan Mızrak isimli bir kişi sokak ortasında tartıştığı Haydar A. tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü

Olay, Atatürk Mahallesi 202/44 sokakta saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Mızrak ile Haydar A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar A., yanında bulunan tabancayla Orhan Mızrak'a ateş açtı.

Vücudunun göğüs kısmından vurulan Mızrak kanlar içinde yere düşerken, Haydar A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ancak Mızrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Haydar A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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