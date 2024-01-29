Söke’de seyir halindeki otomobil yandı

Aydın'ın Söke-Ağaçlı yolu üzeri Ağaçlı rampasında bir araç yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rampada bir anda alev alev yanmaya başladı.

Sürücü araçtan inerek çevreden geçen diğer araç sürücülerinden yardım isterken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.