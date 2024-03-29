Solingen'deki ikinci kundaklama faciasından kurtulan Türkler dehşet gecesini anlattı

İlk olarak 29 Mayıs 1993'te meydana gelen kundaklamanın ardından Solingen’de yaşayan Türkler aynı facia ile tekrar karşı karşıya kaldı.

Almanya Solingen’de Türklerin ikamet ettiği 4 katlı binada kundaklama sonucu yangın çıktı ve 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Türkler alev alev yanan apartmandan camlardan atlayarak kurtuldu. Canını zor kurtaran Türk vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bina sakinleri, başlarına 2’nci defa gelen kundaklamanın tüm detaylarıyla aydınlatılmasını istedi.

“İNSANLARIN ÇIĞLIKLARI AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR”

Binanın birinci katında kalan Ali Mirka, alevlerin binayı sarmasıyla kuzeni ile camdan atladıklarını, kendisinin çenesinden hafif yaralandığını fakat kuzeninin kuyruk sokumu kırıldığı için hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

O gece yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mirka, içeriye bir duman kokusu geldiğini, O esnada yangın dedektörünün ötmeye başladığını, bina kapısını açar açmaz ateşin üzerlerine geldiğini söyledi.

Mirka, “O panikle arka taraftan kendimizi attık. Caddeye inip insanlara haber vermeye çalıştık. O esnada zaten can pazarı yaşanıyordu. İnsanların çığlıkları hala aklımızdan çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

“OLAY YAŞANMADAN ÖNCE GÜZEL ŞEYLERDEN BAHSEDİYORDUK”

Olay yaşanmadan yaklaşık 1-2 saat önce 3’ncü kattan beraber atladıkları arkadaşıyla sohbet ettiklerini belirten Mirka, "Güzel şeylerden bahsediyorduk, sonra bu acı hadise yaşandı. Faillerin bulunmasını istiyoruz sadece" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERDEN OLAYIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"

Bina sakinlerinden Lokman Akman da kundaklama sonrası yaşadıklarını anlattı.

O gece duman dedektörünün biraz geç uyardığını belirten Akman “Biz kapıyı açtığımızda dumanlar üzerimize üzerimize geldi. Önden atlamayı planladık ama yüksek gördüğümüz için arkaya gittik. Kararımızı değiştiremeden duman içeri sardı, alevler geliyordu, atladık. Benim çenem yarıldı, kuzenimin kuyruk sokumu kırıldı. Arkadaşımızın da ayağı yaralandı, şu an ameliyata girecek. Arabanın üzerine atlayan arkadaşımız yoğun bakımda. Bebeği ile şu an hayattalar, onlara sağlık diliyorum, ölenler için başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YANDAKİ BİNANIN BALKONUNA ATLAYARAK KENDİMİ KURTARDIM”

Saffet Öztürk isimli vatandaş ise, ilk önce ön camdan atlamaya çalıştığını, Yangının o esnada yeni başladığını ve henüz itfaiye olmadığını belirterek, “Arka tarafa banyoya koştum, oradan yandaki binanın balkonuna atlayarak kendimi kurtardım. Uykudaydım, dumanın etkisiyle, çok hafif de alarm çaldı ondan uyandım" ifadelerini kullandı.

“BURADA İKİNCİ KEZ BÖYLE BİR OLAY OLUYOR”

Solingen Wald Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ruhan Canol ise bulundukları şehirde ikinci kez kundaklama olayının yaşandığını belirtti.

Ruhan Canol, yine aynı şekilde 31 yıl sonra Solingen şehrinin isminin anılmasının çok üzücü bir şey olduğunu, kısa süre içinde gelişen yangında 4 kişinin can verdiğini ve bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi.

Canol, “Bunlar bizim vatandaşımız, kendi insanımız, hiçbir şey olmasa insan bunlar, iki çocuk, iki büyük insan. Elbette bizler sivil toplum kuruluşu olarak bu tür olayların kısa süre içinde aydınlatılması ve bir daha böyle olayların vuku bulmamasını istiyoruz. Bizler, Solingen'de yaşıyoruz ve burada ikinci kez böyle bir olay oluyor. Bu tür olaylar karşısında hem cami hem Türk toplumu olarak çok üzülüyoruz ve korku içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, yaşanan saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan zanlılar Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan katiller, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.