Solingen'de kundaklamada hayatını kaybeden aile anıldı: "Bir daha asla"

26 Mart 2024 tarihinde Höhscheid semtinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kundaklama olayı, Solingen'i yasa boğdu. Ailenin evlerinin önünde düzenlenen anma törenine, çevre sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda olayın bir an önce aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması istendi. Irkçılık ve nefret söylemine karşı da tepkiler dile getirildi. Evin önüne kurulan barikatlara törene katılanlar tarafından çiçekler bırakıldı.

ANMA TÖRENİ KONUŞMALARI:

Kamil Genç (1993 Solingen Faciası'nda 5 aile ferdini kaybeden): "Saat 02.50'de benim oğlum duymuş itfaiyelerin sesini. 'Eyvah yine bir yerde bir şey var' demiş. Ben sabah doktora giderken baktım her yer kapalı. Tabi ki bu evin yandığını öğrenince, bizim yanan ev gözümün önüne geldi."

FİKRİYE ATIŞ: "YENİ GELEN İNSANLAR, ÇOK GENÇLER VE ÇOCUKLARI VAR. ÇOK YAZIK."

Abdülkadir Daloğlu (35 yıldır Solingen'de yaşıyor): "Ben 1993'te gördüm. 1993'te de gece saat 02.00 ile 03.00 arası 5 tane Türk vatandaşımız yanarak öldü. Yine bugünkü olayında olması 4 tane Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının yanarak ölmüş olması çok acı bir olay. Bir Solingenli olarak utanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıktığı ve yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı belirtildi. Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde başlayan yangında aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmişti. Yangın, akıllara 1993'te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen Faciası'nı getirmişti.