ABD Somali'ye 61 ton silah ve mühimmat gönderdi

ABD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab ile mücadele için gönderilen silah ve mühimmatın Somali'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 61 ton silah ve mühimmatın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD ortak bir açıklama yaparak terörle mücadele eden Somali hükümetine desteklerini yineledi.

Eş-Şebab ile mücadelede insansız hava araçları, istihbarat ve eğitim alanlarında faaliyetler yürüten ABD'nin Somali'de 450 personelinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe katederek birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı. (AA)