Somali bombalı saldırıyla sarsıldı

Kaynak: AA
Somali bombalı saldırıyla sarsıldı
Somali'de bir güvenlik noktasına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'nin Güney Batı eyaletinde güvenlik yetkilisi İbrahim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Afgoye kentindeki bir güvenlik noktasına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yetkili isim, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de olduğu 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralı sivil ve güvenlik görevlilerinin başkent Mogadişu'daki sağlık tesislerine kaldırıldığı belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede dün düzenlenen terör saldırılarında ise en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırdı.

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