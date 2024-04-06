Somali'de bombalı saldırıda ölen Verenel Temsilcisi Abdurrahim Yörük son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
Somali'de bombalı saldırıda ölen Verenel Temsilcisi Abdurrahim Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Somali'de 2 gün önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Derneği Somali Temsilcisi Abdurrahim Yörük (46), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

4 Nisan'da Mogadişu'da meydana gelen saldırıda, insani yardım faaliyetleri yürüten Verenel Derneği'nin aracına bomba düzenekli saldırı gerçekleşti. Saldırıda Yörük ve Somalili bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yörük'ün naaşı, yapılan işlemlerin ardından Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Yörük'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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