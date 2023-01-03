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Somali’de Ugandalı barış gücü askeri 3 askeri vurarak öldürdü

Somali’de Afrika Birliği Geçiş Misyonunda (ATMIS) görevli Ugandalı bir asker, başkent Mogadişu’da 3 askeri vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:07
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Somali’de Ugandalı barış gücü askeri 3 askeri vurarak öldürdü

Somali’de Ugandalı barış gücü askeri 3 askeri vurarak öldürdü
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Somali’deki Uganda barış gücünden üst düzey bir komutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 askeri vuran Simon Agaba isimli askerin olayın hemen ardından gözaltına alındığını söyledi.

Mogadişu’daki Aden Adde Havalimanı içerisindeki Uganda birliğinin merkezinde gerçekleşen olayda askerin niçin arkadaşlarını öldürdüğü henüz aydınlatılamadı.

Uganda ordusu, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Somali polisi Isse Ahmed, olayda 3 askerin öldüğünü, birinin göğsünden, diğerinin başından, bir diğerinin ise kaçmaya çalışırken sırtından vurulduğunu kaydetti.

Afrika Birliği barış gücü içerisindeki en büyük gruplardan olan Ugandalı askerler arasında 2019 yılında da benzer bir hadise meydana gelmiş, bir asker önce arkadaşını sonra kendisini öldürmüştü. (AA)

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