Somali'deki sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Somali'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

KAYNAK: İHA
Somali'deki sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Ekim ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketlerinin bilanço ağırlaşıyor. Somali Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (SOMDA) yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi. Şiddetli yağışın toprak kaymalarına ve ani su baskınlarına yol açtığı, tarım arazilerinin zarar gördüğü, hayvanların ise telef olduğu aktarıldı. SODMA Komiseri Muhammed Moalim başkent Mogadişu'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkedeki sel 50 kişiyi öldürdü ve yarım milyondan fazla kişiyi yerinden etti" dedi. Moalim, Birleşmiş Milletler'in halkın yerinden olması, insani ihtiyaçların artması ve daha fazla evde hasar meydana gelebileceği uyarıları üzerine sel mağdurlarına yardım etmek için Somali'nin güneyindeki Bardhere bölgesine yardımların yer aldığı bir kargo uçağı gönderdiklerini söyledi.

SELDEN 1,24 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 1,24 milyon kişinin şiddetli yağışlardan ve selden etkilendiğini, sayının daha da artabileceğini aktardı. BM, Ekim-Aralık yağış sezonunda 1,6 milyon kişinin su baskınlarından etkileneceğini ve 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar göreceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, ülkenin güneybatısındaki Jubba Nehri'nin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kalmıştı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Dünya
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem Gündem
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı Gündem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Gündem
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti” Magazin
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”