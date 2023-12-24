Somali'den terör örgütüne darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın yoğun faaliyet gösterdiği Galmudug, Hirshabelle ve Jubbaland eyaletlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, 130 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve teçhizatın ele geçirildiği belirtildi.

Eş-Şebab'dan kurtarılan Shabeelow ormanları, Yacgoos dağları, Barag İsmail kasabası, Orta Şebelle ve Galgaduud bölgeleri sınırındaki ormanlık alanda bulunan mağaralar ve sığınakların imha edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Somali ordusunun, uluslararası ortakların yardımıyla Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Somali hükümeti ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'a yönelik kapsamlı mücadele kararı almıştı.