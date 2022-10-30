Somali'de bombalı iki patlama: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Somali'de dün arka arkaya iki patlama yaşandı. İlk bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.

Ülkenin polisi tarafından yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandığı aktarıldı.

Can kayıplarının çoğunun ikinci patlamadan kaynaklandığı ifade edildi.

Başkent Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldüğü bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yapıldığının altı çizilirken yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyı üstlenenin şu an için olmadığı ifade edildi.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı terör saldırısında 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtti. Yapılan açıklamalarda, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

(Kaynak: AA)