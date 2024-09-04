Son 10 yılın zirvesinde. Satışlar patladı

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB), bu yılın 8 ayındaki otomobil satışlarının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 62 arttığını belirtti.

Ağustostaki otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 155 bin 277'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun son 10 yılın en yüksek seviyesi olduğuna işaret edildi.

AEB'ye bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu artışın arkasında bazı nedenler var. Özellikle Şubat 2022'den sonra piyasada arz açığı yaşanırken, bu da önemli bir bastırılmış talep oluşturdu. Söz konusu açık yeni modellerle kapanıyor." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya girecek yeni vergiler nedeniyle vatandaşların da otomobil alımlarını hızlandırdığına işaret eden Kalitsev, "Faiz oranındaki kararları da unutmamalıyız. Böylece tatiller nedeniyle genellikle sakin olan ağustos ayı 10 yıllık bir rekoru kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalitsev, mevcut eğilimin eylülde de devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırmasıyla 2023'te toparlanma sürecine girmişti.