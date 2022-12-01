1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meksika kazandı ama yetmedi

Meksika gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na veda etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 00:07
Takip Et

Son 16'ya çok yaklaşan Meksika gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na veda etti

Meksika kazandı ama yetmedi
+
Aa
-

Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Meksika'da Antuna'nın 88. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
3
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
4
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
5
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
6
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
7
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.