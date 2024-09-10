Son 20 yılda TRT’ye ödenen para dudak uçuklattı. Vergi Uzmanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son 20 yılda TRT’ye ödenen para dudak uçuklattı. Vergi Uzmanı açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Son 20 yılda ‘TRT Bandrolü’ olarak TRT’ye ödenen para 10.8 milyar dolar" sözlerini kullanması adeta, "Son 20 yılda TRT’ye ödenen para dudak uçuklattı." dedirtti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, TRT’ye aktarılan devasa gelirlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bingöl, son 20 yıllık süreçte yalnızca TRT Bandrolü adı altında toplanan gelirlerin 10.8 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Bu rakam, kamu yayıncılığı için toplanan bandrol gelirlerinin ekonomideki büyüklüğünü ve vatandaşların üzerindeki vergi yükünü bir kez daha gündeme taşıdı.

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TRT Bandrolü, televizyon, radyo, bilgisayar ve mobil cihaz gibi elektronik ürünlerin satışından alınan bir bedel olarak biliniyor.

Bu ücretler, kamu yayıncılığı hizmetlerinin finanse edilmesi amacıyla TRT’ye aktarılıyor.

Ozan Bingöl, bu tür dolaylı vergilerin, halkın farkında olmadan ödediği ve zamanla ciddi bir mali yük oluşturduğunu vurguladı.

Bingöl'ün bu açıklamaları, kamu yayıncılığı için toplanan fonların şeffaflığı ve bu kaynakların ne şekilde kullanıldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Özellikle 10.8 milyar dolarlık bu gelirin, yayıncılık faaliyetlerinde ne ölçüde etkili olduğu ve kamuya ne kadar fayda sağladığı konusunda kamuoyunda çeşitli sorular gündeme geldi.

Bandrol gelirlerinin, TRT’nin bütçesindeki payı da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor.

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