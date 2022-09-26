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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

ORC Araştırma, 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre ittifakların oy oranları şaşırttı.

Galeri Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:25
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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

ORC Araştırma'nın 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile yaptığı ankette sürpriz sonuçlar çıktı.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

Ankete göre Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 48,3 ile ekonomi olurken, ekonomiyi işsizlik ve sığınmacılar takip etti.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

YARGIYA GÜVENKatılımcılara 'Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

Katılımcıların yüzde 63,4'ü yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünmediğini söyledi.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

BU PAZAR SEÇİM OLSAKatılımcılar 'Bu pazar seçim olsa' oy tercihlerini de ankette açıkladı.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 24,8 oldu.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

Bununla beraber İYİ Parti oylarını yüzde 19,4'e yükseltirken MHP'nin oy oranı yüzde 6'da kaldı.

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

İttifaklar özelinde bakıldığında ise Millet İttifakı yüzde 44.2...

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İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti

Cumhur İttifakı ise yüzde 36,6 oy oranına sahip olarak ölçüldü.

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