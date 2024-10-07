Son ankette sürpriz sonuçlar. ‘Ekonomik kriz ve normalleşme’ seçmenin tavrını değiştiriyor!

2023 yılında yapılan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP birinci parti çıkmış ancak 2024 yılında yapılan yere seçimde sonuçlar büyük bir değişkenlik göstermiş ve CHP yıllar sonra ilk defa birinci parti olmayı başarmıştı.

Yerel seçimlerin ardından muhalefet ve kamuoyunda erken seçim sesleri gün geçtikçe sesini yükseltirken araştırma şirketleri birbiri ardına anket yapmaya başladı. Son seçim anketi ise PİAR Araştırmadan geldi.

Ekim ayı içerisinde yapılan ankette katılımcılara ‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda kararsız seçmenler dağıtılmadan sonuçlar şu şekilde oldu:

AKP: %24,8

Kararsız: %23,7

CHP: %22,1

MHP: %8,1

DEM: %7,0

YRP: %5,2

ZAFER: %3,8

İYİ PARTİ: %3,0

DİĞER: %2,3

Kararız seçmenlerin dağıtılması halinde ise çıkan sonuç şu şekilde:

AKP: %32,5

CHP: %28,9

MHP: %10,6

DEM: %9,2

YRP: %6,8

ZAFER: %5,0

İYİ PARTİ: %3,9

DİĞER: %3,1

Araştırmanın 6 İl'de, 2420 katılımcı ile, CATI yöntemiyle yapıldığı ifade edildi.