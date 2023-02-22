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Son bir haftada 81 kişi tutuklandı

Balıkesir’de yapılan son 1 haftada yapılan operasyonlarda 81 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:11
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Son bir haftada 81 kişi tutuklandı

Son bir haftada 81 kişi tutuklandı
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İHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 228 şüpheli veya aranan şahıslar gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.


Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve 162 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 27 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 565 gram esrar maddesi, 526 gram metamfetamin maddesi, 232 adet sentetik ecza hap, 79 gram eroin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 1 adet captagon hap, 4 adet hassas terazi, 55 bin adet içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

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