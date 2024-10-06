Son Cumhurbaşkanlığı anketinde sürpriz sonuç: 5 puan fark attı

Ümit Karadağ
Son Cumhurbaşkanlığı anketinde sürpriz sonuç: 5 puan fark attı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin Eylül 2024 tarihli "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tercihleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 27.6 ile birinci sırada yer aldı.

Muhalefet partileri erken seçim çağrısında bulunurken, hükümet ise seçimlerin zamanında yapılacağını belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 21.9'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ikinci tercih olarak gösterdi.

ERDOĞAN 3. SIRADA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 7.4 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 4.3 ile eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takip etti.

Ankete katılanların yüzde 38.8'i ise "fikrim yok" yanıtını verdi. Metropoll, bu sonuçları değerlendirirken, "İmamoğlu, genel seçmen kitlesinin kesişim kümesi olarak öne çıkıyor ve yüzde 28 ile ikinci tercihte en popüler isim konumunda" açıklamasını yaptı.

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