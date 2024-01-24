Son dakika... ABD'den F-16 açıklaması

Dün TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO üyeliği için bir toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantı sonrası TBMM Dışişleri Komisyonu oy çokluğuyla İsveç’in NATO üyeliğini kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİDEN YÖNETİMİ TÜRKİYE'NİN F-16 FİLOSUNU MODERNİZE ETMESİNİ DESTEKLİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini Ancak Kongre'nin süreçte kilit bir rolü olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE PARLAMENTOSUNUN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlık açıklamasının devamında, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti. Bakanlık ayrıca Macaristan'ın da NATO üyeliği için adım atmasını beklediklerini söyledi.