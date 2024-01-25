Biden yönetiminden Kongre'ye Türkiye için 'F-16' mektubu

Kaynak: Reuters
Biden yönetiminden Kongre'ye Türkiye için 'F-16' mektubu
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre üyelerine bir mektup yazarak, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık Lockheed Martin F-16 uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması çağrısında bulundu.

Reuters’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden’dan, İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylamasının ardından Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili bir adım geldi.

ABD Kongresi'ne, Biden yönetimi tarafından konuyla ilgili bir mektup gönderildi.

Mektupta Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışının onaylanması istendi.

Reuters, haberde konuyu üç farklı kaynağa dayandırdığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediklerini söylemişti.

Patel, “Ancak, ABD Kongresi'nin kilit bir role sahip olduğunun da farkındayız” ifadelerini kullanmıştı.

ABD İLE F-16 GÜNDEMİ

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay verip vermeyeceği konusundaki tartışmalarda ABD'nin de Türkiye'ye 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti satışını onaylayıp onaylamayacağı gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında İsveç'in NATO başvurusunu Meclis’e gönderse de F-16'lar için onay ile İsveç'in üyelik başvurusunun onayını ilişkilendirdiğini açıkça duyurmuştu.

2021 yılında Türkiye, F-16 satın alımı konusunda talepte bulunmuş ancak, "NATO'nun genişlemesini geciktirdiği ve insan hakları konusundaki kötü sicili" gerekçesiyle ABD Kongresi'nden gelen itirazlar ile karşı karşıya kalmıştı.

Ankara, o zamandan bu yana F-16’la yerine Eurofighter jetlerinin satın alınmasını değerlendiriyordu.

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