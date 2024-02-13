Son dakika.. Antalya'da okullar yarın tatil edildi

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeni ile okulların eğitime hazır olmayacağını belirtildi. Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YÜZÜNDEN BUGÜN TATİL EDİLMİŞTİ

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Antalya'daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, sosyal medyada Antalyalılar "Doğduğumdan beri bu şehirdeyim böyle bir gece yaşamadım" , "Durum çok ciddi, bu bir doğal afet" mesajlarını paylaştı.

İşte Antalya'daki sel felaketinden görüntüler: