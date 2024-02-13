Son dakika.. Antalya'da okullar yarın tatil edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Son dakika.. Antalya'da okullar yarın tatil edildi
Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okullar olumsuz hava koşulları nedeni ile yarın tatil edildi.

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeni ile okulların eğitime hazır olmayacağını belirtildi. Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şu şekilde:

ggn5susxuaaci4s.jpg

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YÜZÜNDEN BUGÜN TATİL EDİLMİŞTİ

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Antalya'daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, sosyal medyada Antalyalılar "Doğduğumdan beri bu şehirdeyim böyle bir gece yaşamadım" , "Durum çok ciddi, bu bir doğal afet" mesajlarını paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-02-13-160151.png

ekran-goruntusu-2024-02-13-155129.png

İşte Antalya'daki sel felaketinden görüntüler:

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag29.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag28.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag27.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag26.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag25.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag24.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag23.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag20.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag19.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag18.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag17.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag16.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag15.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag13.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag10.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag8.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag7.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag6.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag5.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag4.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag3.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag2.jpg

antalyayi-saganak-vurdu-5-ilcede-okullar-tatil-ek-fotograflar-yenicag1.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Antalya'da sağanak: Camiyi su bastı
Antalya'da sağanak: Camiyi su bastı
Antalya için sağanak uyarısı
Antalya için sağanak uyarısı
Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Antalyalılar sağanak sonrası su birikintisinin içinde eğlendi
Antalyalılar sağanak sonrası su birikintisinin içinde eğlendi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Ba-yıl-dım' diyerek anlattı. Beşiktaş'ın mucize adamını açıkladı Spor
Şansal Büyüka 'Ba-yıl-dım' diyerek anlattı. Beşiktaş'ın mucize adamını açıkladı
Kocaeli’nde korkunç kaza. Yolun karşısına geçmeye çalışan bekçi ağır yaralandı Gündem
Kocaeli’nde korkunç kaza. Yolun karşısına geçmeye çalışan bekçi ağır yaralandı
Erzincan Belediye Başkanı: Göçük altında 10-12 kişi var Gündem
Erzincan Belediye Başkanı: Göçük altında 10-12 kişi var
Hay altınınız batsın! Altın madeninde facia. Altın ve para hırsı milyonlarca insanı zehirleyecek Gündem
Hay altınınız batsın! Altın madeninde facia. Altın ve para hırsı milyonlarca insanı zehirleyecek
ABD’de enflasyon tahminleri aştı Ekonomi
ABD’de enflasyon tahminleri aştı
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz Gündem
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı Gündem
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı