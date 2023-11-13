Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Antalya için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji saat vererek bildirdi, Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü “Antalya'nın Batısında Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!” başlığıyla yaptığı uyarıda:

“Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısında (Kaş, Demre, Finike, Kumluca) halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 4 saat süresince etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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