Son dakika... Bayram tatili 9 gün oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bayram tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Ankara'da iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

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Erdoğan, bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum.

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