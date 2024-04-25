Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Odatv'nin geçtiğimiz günlerde aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık yardım gerekçesiyle iptal edilmişti.

AKP'li Abdülkadir Selvi ise köşe yazısında, ABD gezisinin iptal edildiğine dair ABD tarafından bir bilgi verilmediğini belirtti. ABD’nin de bu ziyaretin yapılmasını istediğini öner süren Selvi, ziyaretin iptalinin söz konusu olmadığını ve ABD'nin 9 Mayıs’ta yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yaptığını iddia etti.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin şunları kaleme aldı:

"İlgili birimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ABD gezisini iptal ettiğine dair bir talimat gitmemiş. Erdoğan geziyi iptal ederse Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ile Dışişleri Bakanlığı’nın öncelikli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Erdoğan’dan iptal talimatı gelirse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’deki muhataplarını bilgilendirmeleri gerekecek. Ama o yönde bir talimat yok."

ERDOĞAN’DAN TALİMAT GELMEDİ

Selvi, ne ABD’den gezinin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi olduğunu ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili birimlere geziyi iptal ettiğine ilişkin bir talimat geldiğini vurguladı. Yapılan çalışmaların çalışmalar gezi yapılacak diye yürütüldüğünü belirten Selvi, bu bilginin değişebileceğini de vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta resmi davetli olarak ABD’ye gideceği iddia edilmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Biden'la New York'a seyahati esnasında uçakta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk basını tarafından duyurulan Beyaz Saray ziyareti soruldu.

Kirby: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey olmadığını açıkladı.