Flaş... Flaş... KKTC'de bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde meydana gelen trafik kazasında bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

ASKERİ ARAÇ AYNI YÖNDE SEYREDEN BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgilere göre, kaza Güzelyurt-Akçay ana yolunda sabah saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Akçay'dan Güzelyurt istikametine ilerleyen askeri araç, aynı yönde seyreden bir otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

12 ASKER YARALANDI

Kazanın ardından askeri aracın sürücüsü dahil 12 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı askerlerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.