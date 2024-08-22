Flaş... Flaş... KKTC'de bir askerimiz şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Flaş... Flaş... KKTC'de bir askerimiz şehit oldu

Sabah saatlerinde KKTC'de bir askeri araç devrilmişti. 11 asker yaralanırken, son dakika duyurusuna göre 1 askerimiz şehit oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde meydana gelen trafik kazasında bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

ASKERİ ARAÇ AYNI YÖNDE SEYREDEN BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgilere göre, kaza Güzelyurt-Akçay ana yolunda sabah saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Akçay'dan Güzelyurt istikametine ilerleyen askeri araç, aynı yönde seyreden bir otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

12 ASKER YARALANDI

Kazanın ardından askeri aracın sürücüsü dahil 12 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı askerlerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Hamileliğini ilan etti. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel göğsünü gere gere poz verdi Spor
Hamileliğini ilan etti. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel göğsünü gere gere poz verdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 euroya uçak bileti Ekonomi
1 euroya uçak bileti
Amasya'da traktörün altında kalarak öldü Yerel Haberler
Amasya'da traktörün altında kalarak öldü
Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu. M çiçeği virüsü ile tekrar geri dönmüştü Gündem
Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu. M çiçeği virüsü ile tekrar geri dönmüştü
St. Patrick’s – Başakşehir Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Spor
St. Patrick’s – Başakşehir Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Spor
St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?