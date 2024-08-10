Son dakika… Bir yasak da WhatsApp’ta

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelledi. Kişisel verilerin korunması adına alındığı belirtilen karar, Şubat 2024’ten beri konuşuluyordu.

Kararın alınmasında kötü niyetli kişilerin profil fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık veya taciz gibi amaçlarla kullanımını engellemeye yardımcı olma amacının olduğu belirtildi.

2019 yılında WhatsApp, kullanıcıların diğerlerinin profil fotoğraflarını kaydetmesini engelleme seçeneğini getirmiş ancak bu yasak ekran görüntüsü özelliğiyle aşılıyordu.

Bu nedenle 2021’de AB’nin kişisel verilerin korunması kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verilmişti.