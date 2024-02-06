Son dakika.. Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Son dakika.. Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri
İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri yükseldi. Seslerin D kapısından geldiği aktarılırken adliye içerisinde ve çevresinde bulunan vatandaşların korunma amacı ile yerlere yattığı kaydedildi. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi C ve D kapısı önlerinde silah sesleri yükseldi. Silah sesleri sonrasında çalışanlar ve adliye içerisinde bulunan vatandaşlar kendilerini korumak için yerlere yatarken olay yerinde çok sayıda polis sevk edildi. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

2 POLİS YARALANDI

Gelen ilk bilgilere göre, 2 polis memuru yaralandı, saldırganlar ise etkisiz hale getirildi.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

Çıkan tartışmada çok sayıda silah seslerinin duyulduğu belirtilirken çıkan çatışmanın iki grup arasında olduğu belirtilidi.

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