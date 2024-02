Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında 1 vatandaş hayatını kaybetti

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü polis 6 vatandaş yaralandı. Biri kadın biri erkek olan 2 saldırgan ise öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Son gelen bilgilere göre, 6 yaralıdan 1’i yaşamını yitirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI: SALDIRGANLAR DHKP-C MENSUBU

Saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırganın DHKP-C mensubu olduğu İçişleri Bakanı tarafından belirtildi.

Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

ADALET BAKANININDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.

Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

Öte yandan bölgeye özel harekat ekipleri ve polis helikopteri gönderildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.