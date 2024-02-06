Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısı sonrası gündem bir anda değişti. Deprem felaketinin yıl dönümünde gündemin hızlı bir şekilde değişmesi “Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu” yorumuna neden oldu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 2’si polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Saldırıyı DHKPC’li teröristlerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri silah seslerinin duyulması sonrası adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan adliyeye özel harekat polisleri ve polis helikopteri sevk edildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir polis memurunun 2 silahlı saldırganı öldürerek etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

DEPREM FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısının zamanlaması dikkat çekti. Saldırı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümünde gerçekleşti. Tüm Türkiye, depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutup dua ederken, gerçekleşen anma törenlerinde iktidara sert tepkiler geliyordu.

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Ancak İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı sonrası bir anda gündem değişti. Saldırı sonrası gündemin birinci maddesi deprem felaketinden saldırıya döndü.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı kentlere yardımlar günlerce ulaşamamıştı. Acil yardımda bulunabilecek askerler günlerce kışlalarından çıkarılmazken, Hatay'da bulunan Gökhan Zan ve Volkan Demirel'in feryatları günlerce susmamıştı.

Enkaz altında kalan depremzedelere müdahalelerin gecikmesi de büyük tepki çeken skandallar arasında yer alıyordu.

Gündemin bir anda değişmesi “Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu” yorumuna neden oldu.

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