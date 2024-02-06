Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısı sonrası gündem bir anda değişti. Deprem felaketinin yıl dönümünde gündemin hızlı bir şekilde değişmesi “Teröristler saldırdı deprem suçluları unutuldu” yorumuna neden oldu.