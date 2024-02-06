Çağlayan’daki terör saldırısında öldürülen vatandaşın vurulmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önünde DHKP’li DHKP/C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı iki terörist tarafından gerçekleştirilen eylemde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş’ın vurulmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

METROBÜS YOLUNDA KARNINDAN VURULUYOR

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan görgü tanıklarının ifadelerine göre, metrobüsten c kapısına giden yol üzerinde teröristler polislere ateş açmaya başlıyor. Dilfıraz Karataş tamda bu noktada karnından tek kurşunla vuruluyor.

İLK MÜDAHALEYİ KATİP YAPIYOR

Karataş’ın bacaklarının yanında tek kovana rastlanırken yaralıya ilk müdahaleyi Çağlayan Adliyesi’nden sağlıkçı olan bir katip yapıyor. Katip kalp ritmi çok düşük olan Karataş’a ilk müdahaleyi yapıp ambulansla hastaneye gönderilene kadar yaralıya eşlik ediyor.,

POLİSE BİBER GAZI SIKMIŞLAR

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgide de metrobüs çıkışında polisin kimlik istediği teröristlerin polise biber gazı sıkarak koşmaya başladığı ve metrobüs yolunda polisle çatıştıkları bilgisi geçilmişti.