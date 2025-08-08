Son dakika... Çanakkale'deki yangında peş peşe gözaltılar

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

3 KÖY BOŞALTILDI

Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Orman yangınına keçili çözüm

Çanakkale Havalimanı pisti de acil durum ve yangınla mücadele araçları dışındaki tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda köy, hastane ve üniversitenin tahliye edilmesine sebep olan yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.