Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı final mücadelesinde karşılaştığı ABD'yi 3-1 yenerek finalde Çin'in rakibi oldu.

KAYNAK: AA
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın, blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, 6-10 ve 7-13 geriye düştüğü sayılar sonrasında üst üste mola aldı. Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip, Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü.

File önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, yine Ebrar Karakurt'un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

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Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı.

Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Türkiye, rakibinin 4-0'lık serisi sonrası skor 8-6'da mola aldı.

Moladan iyi dönen milli takım karşısında ev sahibi ekip, 9-11 ve 14-18 öne geçtiği sayıların ardından mola haklarını kullandı.

Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak.

Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.

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MÜSABAKADAN NOTLAR

- ABD: 1 - Türkiye: 3

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak

Salon: College Park Center

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Maroszek Wojciech (Polonya)

ABD: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu (Wong-Orantes, Skinner, Frantti, O'Neal, Thompson, Rettke)

Türkiye: Elif Şahin, Eda Erdem, İlkin Aydın, Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27

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