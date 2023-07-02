Filenin Sultanları hata yapmadı

Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti.

Filenin Sultanları hata yapmadı

Editör: Hamza Özalkuş

FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Filenin Sultanları Hırvatistan'la karşılaştı.

Rakibini 3-0 mğlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. haftadaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

Milli takım setleri 25-15, 25-23 ve 25-18'lik skorlarla kazandı.

Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında Japonya'ya mağlup olan Türkiye, Tayland ve Brezilya'yı set vermeden mağlup etmişti.

Final etabı garantilendi

Filenin Sultanları, Tayland galibiyetinin ardından Milletler Ligi'nde Final Etabı'na kalmayı garantiledi.

Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

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