Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşılaştı.
Mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Milliler Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile eşleşti.
Salon: College Park Center
Hakemler Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)
Setler: 25-20, 25-15, 25-18
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)