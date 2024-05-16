Son dakika! Galatasaray Fenerbahçe derbisine flaş atama

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşılaşacak.

RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcıları ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olacak.

F.BAHÇE G.SARAY DERBİSİNİ DE O YÖNETTİ

Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

CUMA:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Ömer Faruk Turtay)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor ( Turgut Doman)

CUMARTESİ:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Cihan Aydın)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Volkan Bayarslan)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Burak Pakkan)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Mert Güzenge)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (Halil Umut Meler)

PAZAR:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)