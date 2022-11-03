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Son Dakika... Halil Falyalı'nın kripto varlığına el konuldu

Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu. 

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:30
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Son Dakika... Halil Falyalı'nın kripto varlığına el konuldu

Son Dakika... Halil Falyalı'nın kripto varlığına el konuldu
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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.

MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARAYA EL KONULDU

Yurtiçi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 30 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konulmuştu.

8 Şubat 2022 günü saat 19.00'da Girne'ye bağlı Çatalköy'da, 20 Temmuz Caddesi üzerinde arabasında seyir hâlindeyken Falyalı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.(AA)

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