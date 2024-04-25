Son dakika... İmamoğlu'nun siyasi yasak davasında yeni karar

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin inceleme başlatmıştı. İnceleme konusu da 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenilen davanın ilk duruşması 15 Haziran’da Büyükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü. Savcının, İmamoğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesi talebini reddeden hakim, dosyayı incelemek üzere Sayıştay denetçilerine sevk ederek duruşmayı bugüne ertelemişti.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada karar çıkmadı. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 31 Mart olarak açıkladı.