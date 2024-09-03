Son Dakika... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai, görevinden istifa etti. İsrail ordusu, Yadai'nin istifasının kişisel sebeplerden kaynaklandığını duyurdu.

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai, kişisel sebeplerden dolayı görevinden istifa etti. Yadai, son üç yıldır bu önemli görevi yürütmekteydi.

İSTİFA KARARI ONAYLANDI

İsrail ordusu, Yadai'nin istifa talebinin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığını açıkladı. Yadai'nin resmi olarak önümüzdeki haftalarda görevinden ayrılması bekleniyor. Yadai'nin yerine kimin geçeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. The Times of Israel'in haberine göre, ordu yetkilileri bu değişimin ardından yeni bir atamanın yapılacağını belirtti.

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GAZZE'DEKİ SON DURUM

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 673'ü çocuk ve 11 bin 269'u kadın olmak üzere toplamda 40 bin 786 Filistinli yaşamını yitirdi, 94 bin 224 kişi ise yaralandı.

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Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu tahmin edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, bölgedeki sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına neden oluyor.

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