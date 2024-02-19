Son dakika..Bursa'da deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika..Bursa'da deprem
Avrupa deprem merkezinin geçtiği son bilgilere göre Bursa'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te 13 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem Orhangazi ilçesinde de hissedildi.

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AVRUPA DEPREM MERKEZİ DEPREMİ İSTANBUL'DA OLDU DİYE BİLDİRDİ

Vatandaşları korkutan açıklama ise Avrupa Deprem Merkezi'nden geldi. Bursa'da meydana gelen depremi İstanbul-Maltepe olarak açıklayan merkez, depremin büyüklüğünü ise 4 olarak bildirmişti. Yanlış açıklama kısa süre sonra Bursa Gemlik olarak düzeltildi ve depremin büyüklüğü 3.6 olarak güncellendi.

İŞTE İSTANBUL BİLDİRİMLERİ:

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DÜZELTİLEN BİLGİ

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