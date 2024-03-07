Son dakika... İsveç resmen NATO'da

İsveç, katılım belgelerini ABD’ye teslim ederek NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, belgeleri teslim etmek için bizzat Washington’a gitti.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat tarihinde onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci sona ermişti. İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile İsveç arasında da İsveç’in NATO üyeliği için bir kriz yaşanmış, Türkiye, İsveç’in terör örgütü mensuplarını desteklediği gerekçesiyle İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamıştı. Daha sonra yapılan müzakereler sonrası ortak bir anlaşmaya imza atılmış ve İsveç’in NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylanmıştı.