Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın

İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı’nın çatısında çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu.

KAYNAK: İHA
Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın

İHA'nın haberine göre; Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kapalıçarşı’nın çatı kısmında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” dedi.
Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. Vali Gül paylaşımında, “Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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