Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin anında müdahalesiyle kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.50 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alanda bir çok noktaya sıçradı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve sivil toplum kuruluşları yangına müdahalede bulunurken helikopterler de havadan destek verdi.

Ekiplerin başarılı çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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