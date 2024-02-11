Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ mitinginde, dün AKP seçim çalışmasına yapılan saldırı sonrasında bir saldırganın yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına Tekirdağ’da devam etti. AKP’nin Tekirdağ mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Küçükçekmece’de AKP’nin yerel seçim çalışmasına yapılan uzun namlulu silahlı saldırısında, saldırıyı gerçekleştiren saldırganlardan birisinin yakalandığını açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI

“Dün Küçükçekmece'de yaşanan menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. Emniyetimiz titizlikle olayı takip ediyor.

Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Bir tanesi yakalandı, diğerlerini de yakalayacağız.”

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