Son dakika... İstanbul'da AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı

AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı esnada kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Murat Kurum sosyal medya hesabı X'den şunları söyledi,

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek"

AKP'nin İBB Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda 1 kişinin öldüğünü belirtirken, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayda sadece 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRI ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Küçükçekmece'de gerçekleşen silahlı saldırıdan ilk görüntülerde gelmeye başladı. Düzenlenen saldırının ardından çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde kurşunların hedefi olan vatandaşın sokak ortasında yere düştüğü görülüyor.

"SEÇİM SÜRECİNE VE DEMOKRASİMİZE YÖNELİK BU TÜR MENFUR SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada,

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP seçim çalışmasına yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının ardında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, demokrasiye yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı karşısında, hep beraber duracaklarını belirtti.

Özel, X hesabından "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" açıklamalarında bulundu.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" ifadelerini kullandı.