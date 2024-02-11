Küçükçekmece saldırısında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Bakan Yerlikaya açıkladı

Dün Küçükçekmece AKP seçim çalışmalarına araçla gelen şahıslar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, bir vatandaş saldırıda ağır yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise arandığını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı açıklamada:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Soruşturma sürüyor" dedi.