Son dakika... Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya, Doğanşehir’de , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.