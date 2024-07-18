MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması

MSB kaynakları haftalık basın toplantısında son zamanlarda Erdoğan ve Esad’ın karşılıklı açıklamaları ile Normalleşme sürecine dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalleşme sürecine dair iradesini ortaya konduğu belirtildi. Bununla beraber Türk askerinin Suriye’de bulunmasına dair açıklamada bulunan MSB kaynakları, Türkiye’nin terör saldırılarını bertaraf etme, Suriye’de bir terör koridorunun engellemek üzere Suriye topraklarında olduklarını açıkladı.

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı veren ülke olduğu belirtilirken, arzu edilenin ise Suriye’de terörüm yok edilmesi, toprak bütünlüğünün sağlanması ve siyasi iktidarın tesisi ile beraber Suriye halkının huzur ve güven için yaşaması olduğu aktarıldı.