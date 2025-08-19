Son dakika... Mücahit Birinci hakkında flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Mücahit Birinci hakkında flaş gelişme!

Son dakika... Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in ifşa ettiği avukat Mücahit Birinci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Murat Kapki ile avukat Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Mücahit Birinci AKP'den istifa etti! Özgür Özel ifşa etmiştiMücahit Birinci AKP'den istifa etti! Özgür Özel ifşa etmişti

Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Birinci hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığından izin almadan doğrudan soruşturma yapılamadığı için Bakanlığın kararı bekleniyordu. Beklenen karar geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci'nin 31 Temmuz'da Kapki ile görüşerek "İftira at, kurtul" dediğini ve karşılığında 2 milyon dolar istediğini açıklamıştı. Tutuklu Murat Kapki de savcılığa kendisi ile yapılan görüşmeyi dilekçe ile şikayet etti.

Son Haberler
Erzincan’da su kesintisi yaşanacak
Erzincan’da su kesintisi yaşanacak
Fikret Orman'dan çarpıcı sözler! "Beşiktaş'a rağmen başarılı olmalısın"
Fikret Orman'dan çarpıcı sözler! "Beşiktaş'a rağmen başarılı olmalısın"
Provokatör Furkan Bölükbaşı çıldırdı! Hesabını kapattıran AKP'li ismi açıkladı
Provokatör Furkan Bölükbaşı çıldırdı! Hesabını kapattıran AKP'li ismi açıkladı
Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı. Polis memuru eşini öldürmüştü
Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı. Polis memuru eşini öldürmüştü
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! Duyan bankalara koştu
Faizsiz kredi tutarları güncellendi! Duyan bankalara koştu