Son dakika... Mücahit Birinci hakkında flaş gelişme!

CHP lideri Özgür Özel'in ifşa ettiği avukat Mücahit Birinci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Murat Kapki ile avukat Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Mücahit Birinci AKP'den istifa etti! Özgür Özel ifşa etmişti

Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Birinci hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığından izin almadan doğrudan soruşturma yapılamadığı için Bakanlığın kararı bekleniyordu. Beklenen karar geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci'nin 31 Temmuz'da Kapki ile görüşerek "İftira at, kurtul" dediğini ve karşılığında 2 milyon dolar istediğini açıklamıştı. Tutuklu Murat Kapki de savcılığa kendisi ile yapılan görüşmeyi dilekçe ile şikayet etti.